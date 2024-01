"Spazi adeguati per tutti gli studenti". Ma il vero problema è il riscaldamento

Partiranno giovedì 18 gennaio le iscrizioni alle classi prime delle scuole superiori, tramite il portale unico del Miur (www.unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni). Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia "l’obiettivo è quello di garantire spazi adeguati per tutti gli studenti, che oggi sono 36mila, attraverso una serie di interventi e lavori nei nostri istituti che stanno coinvolgendo numerose scuole della provincia. Va detto – puntualizza – che le domande di iscrizione alle classi prime sono accolte sia in funzione degli spazi che in base alla dotazione di docenti e che il nostro impegno, insieme a quello dell’ufficio scolastico provinciale, è sempre teso al massimo accoglimento delle domande, anche alla luce del percorso di supporto alla famiglia nell’individuazione dell’indirizzo di studi più idoneo per lo studente". Inoltre, dal prossimo anno scolastico, all’istituto superiore Wiligelmo di Modena sarà attivato il nuovo indirizzo di studi ’liceo scientifico – opzione scienze applicate’, che affiancherà quello attuale di liceo scientifico ampliando l’offerta di studio del territorio. E si è in attesa di sapere se qualche istituto modenese attiverà l’indirizzo ’Made in Italy’ proposto dal ministro delle Imprese Adolfo Urso. Resta poi il tema del riscaldamento, che ha creato disagi al Muratori-San Carlo, al Barozzi e non solo. Per Braglia "è fondamentale che gli istituti siano accoglienti e sicuri. In queste settimane stiamo affrontando criticità legate al riscaldamento delle scuole, abbiamo già convocato la ditta incaricata del servizio affinché si risolvano definitivamente i disservizi che arrecano disagi e un danno d’immagine all’operato del nostro ente".