Spazi di lavoro e alloggi per ragazzi fragili

Una nuova casa per "La Frolleria e Anffas". A questo aspira il progetto "Durante e Dopo di Noi" di Anffas Mirandola. E’ un progetto ambizioso che richiede molte risorse, ma che punta dopo aver dato vita alla Frolleria Impresa Sociale, un biscottificio e pasticceria che occupa 14 giovani diversamente abili, a dare loro un solido futuro e far crescere un’esperienza che in poco tempo è diventata un esempio imitato in Italia e da tutto il mondo Anffas.

Ora alla bottega di via Bernardi 13 guarda oltre, grazie al conforto dei risultati ottenuti: 25 giovani con disabilità hanno avuto almeno un contratto di lavoro; 14 hanno un contratto di lavoro; 6 persone un’occupazione; 22 volontari; 30 famiglie di persone con disabilità; e, soprattutto, risultati anche economici incoraggianti poiché nel 2023 il saldo ricavi-costi delle attività diverse di Anffas Mirandola Aps è stato di 46.938,66 euro e nel 2024 di 76.893,55 euro.

Il nuovo progetto di Anffas Mirandola "Durante e Dopo di Noi", segna un momento fondamentale per l’inclusione, il lavoro e la vita indipendente delle persone con disabilità. Mira alla realizzazione di una nuova sede multifunzionale e sostenibile, un ‘centro per la comunità’ che sia spazio di vita, lavoro, residenzialità e accoglienza. La sede è stata individuata tra vicolo Greco e via Giovanni Pico, un complesso edilizio che verrà ceduto dalla Fondazione Albertino Reggiani.

Disporrà di una superficie di 550 metri quadrati, dove al piano terra troverà spazio La Frolleria, la bottega di produzione di torte e biscotti, una sala per colazioni e bar, una per attività di socializzazione dei ragazzi che partecipano ai vari progetti Anffas e anche per altre attività associative del terzo settore, oltre alla sede Anffas e al garage. Mentre al piano superiore ci saranno 2 appartamenti uno per il cohousing, capace di ospitare 6 ragazzi che lavorano in Frolleria più l’educatore, e l’altro adibito a beb and breakfast dove ci saranno 5 camere con bagno annesso, il cui provento contribuirà a sostenere il progetto.

Realizzarlo costerà circa 1,2 milioni di euro che si conta di raccogliere attraverso la partecipazione ad un bando ministeriale di imminente uscita, al Fondo Regionale Disabilità, agli utili d’esercizio della Frolleria, al 5x1000 e – si spera – a tante donazioni e sottoscrizioni da privati che si vogliono coinvolgere nell’iniziativa. La presidente Anffas Mirandola Marzia Manderioli ha parlato di "progetto sfidante", ricordando che l’associazione è "nata per trasformare una circostanza di vita in un’opportunità per tante persone e famiglie".

