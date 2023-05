Spazi per l’ateneo, bar ed emeroteca

La realizzazione del nuovo Polo Culturale "Il Pico" è costata oltre 10,1 milioni di euro, finanziati per poco meno di 3,5 milioni dai fondi della ricostruzione post sisma e per circa 6,2 milioni dal Comune. I restanti 450mila euro (finanziamento PorFesr) utilizzati per gli arredi. Fuori da questo totale ci sono quasi 700mila euro di "caro prezzi". La Biblioteca Garin occuperà la superficie più ampia sia al piano terra che al primo, con oltre 200 posti lettura allestiti, aree dedicate per le attività dei piccoli 0-3 anni e dei bambini. Previste anche una sala gaming, un’aula interattiva aperta alle scuole, l’emeroteca e una caffetteria al piano terra. Oltre a una sala conferenze da 80 posti. Al secondo piano, spazi per smart working e coworking, mentre in angolo tra via Verdi e il cortile, il primo e il secondo piano ospitano le aule universitarie del corso Interateneo "Ingegneria dei Sistemi Medicali per la Persona" e del nuovo corso ITS (dal 2025). Al Polo diventa sede definitiva per il Centro documentazione sisma Emilia 2012 e per il Centro Studi Giovanni Pico.

Alberto Greco