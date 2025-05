Spazio CER: la prima Comunità Energetica Rinnovabile di Modena promuove la sostenibilità

Dalle polisportive e dal principio fondante di Spazio Coop ha preso vita in questi mesi un nuovo progetto innovativo e sostenibile, ovvero Spazio CER, la prima Comunità Energetica Rinnovabile operativa nel Comune di Modena. Nel 2024 infatti alcune delle polisportive storiche della città e Wesport, la società di gestione impianti di Uisp Modena, hanno creato Spazio CER con l’obiettivo di produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, ridurre i consumi nella gestione delle strutture sportive e promuovere un modello concreto di energia condivisa sul territorio, con le energie rinnovabili a farsi nuovo strumento di inclusione e sostenibilità.

"Lo scorso mese di febbraio il Gestore dei Servizi Energetici ha riconosciuto in maniera formale il primo impianto della nostra comunità energetica. Un impianto di 60 kWp realizzato sul tetto della Polisportiva Modena Est. Siamo oggi in attesa del riconoscimento del secondo impianto" spiega Riccardo Breveglieri, amministratore di Wesport e presidente della neonata cooperativa Spazio CER.

Non si tratta di un’iniziativa isolata: le polisportive modenesi dimostrano da tempo una forte sensibilità ambientale e già nel 2011 erano stati installati oltre 300 kWp di fotovoltaico sulle loro strutture. Nei prossimi mesi si prevede la realizzazione di nuovi impianti e l’ampliamento della comunità energetica in altri quartieri della città.

Come sottolinea Piergabriele Andreoli, Direttore Generale di AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile "è motivo di grande soddisfazione aver accompagnato la nascita di questa Comunità Energetica Rinnovabile realizzata da polisportive. È da iniziative come questa che passa la vera transizione ecologica".