Spazio Coop, Sitta è il nuovo presidente

Cambio al vertice per Spazio Coop, la cooperativa che riunisce 13 tra le principali polisportive. Riccardo Breveglieri passa infatti il testimone dopo cinque anni al timone a Daniele Sitta, già sindaco di Campogalliano e assessore del Comune di Modena, persona esperta che darà continuità alle politiche sportive e immobiliari. "Devo ringraziare il consiglio uscente e in maniera particolare Riccardo Breveglieri e i presidenti delle polisportive – dice Sitta –. Un atto dovuto perché in questi anni di pandemia prima e di esplosione dei costi energetici poi hanno fatto un lavoro eccezionale. Sono riusciti a sopravvivere in mezzo a difficoltà enormi e ora abbiamo ancora un tessuto sportivo coeso e importante, solidamente appoggiato sulle colonne storiche del nostro associazionismo. Il futuro? Con le polisportive stiamo lavorando su tre punti: migliorare l’offerta impiantistica e di attività per andare sempre più incontro a vecchie e nuove richieste; migliorare l’efficienza energetica, tema fondamentale dei nostri tempi; infine stiamo valutando nuovi servizi da mettere a disposizione dei cittadini che non siano prettamente sportivi ma che riguardino anche altre attività aggregative e non solo".