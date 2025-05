Spazio multifunzione nel bene confiscato

Il bene confiscato alla criminalità organizzata di via Anderlini e assegnato al Comune dovrà diventare uno spazio multifunzionale, in grado di rappresentare un presidio fisico e di accogliere una programmazione di attività combinate che dovranno essere rivolte, in primis, ai giovani e anziani, ma più in generale alla comunità intera, attraverso l’offerta di spazi culturali, ricreativi e di socialità.

È quanto emerge dagli esiti del percorso partecipato ’Sacca partecipa. Nuovi spazi di legalità e socialità’, organizzato dall’Ufficio legalità e sicurezze del Comune, cioè la richiesta di un polo in grado di offrire attività a target diversi di popolazione. "Entro l’estate – sottolinea l’assessore a Legalità è antimafia Vittorio Ferraresi – l’Amministrazione pubblicherà un bando per raccogliere le manifestazioni d’interesse a utilizzare lo spazio e, a seguire, si svilupperà un procedimento amministrativo che possa garantire una gestione polifunzionale dello stesso, con il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, come emerso dagli esiti del percorso".