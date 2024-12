Spazio per giochi da tavolo all’ex cinema

Il Mogio, acronimo di Montese giovani, ritrova spazio nella sala ex cinema di Via Cuoghi che dopo la ristrutturazione dell’immobile era diventata un centro polivalente dove si svolgevano saltuarie manifestazioni di intrattenimento, convegni e dibattiti. L’attività del Mogio era pressoché cessata. Ora un gruppo di giovani montesini ha dato vita al Monga (Montese game) che, inglobato nell’Associazione Montese Scuola, presidente Elena Battistini, avrà uno spazio per praticare giochi da tavolo, di logica e di ruolo. Sarà aperto una volta a settimana, il mercoledì, per i ragazzi da 16 anni e oltre, e mensilmente per i più giovani, da 10 a 15 anni. Il 22 prossimo hanno indetto un open day per illustrare l’iniziativa e raccogliere adesioni. I ragazzi del Monga hanno già sperimentato in pubblico i giochi che intendono proporre, riscuotendo molto interesse specialmente nell’ambiente giovanile. "Come Consiglio direttivo di Montese scuola – dice la presidente Elena Battistini - abbiamo deliberato di appoggiare questo nuovo gruppo che anche l’Amministrazione comunale, affittuaria del locale, appoggia".

w. b.