Speaker’s corner alla Sacca: parola ai residenti

Al parco ’Vittime innocenti di Utoya’ – la striscia di verde che corre lungo via Gerosa nel quartiere Sacca – arriva ’l’Utoya Speaker’s Corner’ mutuato al celebre angolo di Hyde Park di Londra dove ogni cittadino può dire la sua su qualunque argomento. I cittadini del quartiere, da tempo contrariati per i progetti portati avanti dall’amministrazione, che pure nell’area ha investito milioni di euro, avranno la possibilità di vedere filmato il proprio intervento che verrà poi proiettato alla Festa dell’Unità di Modena prevista dal 19 maggio all’ex Macello di viale IV Novembre 40. Insomma, se da un lato il Pd apre ancora una volta alla partecipazione attraverso appunto gli ’speaker corner’ dedicati a chi vuole contribuire a disegnare il futuro di Modena, nella Sacca colgono la palla al balzo. In una lettera, infatti, i residenti spiegano le loro intenzioni, non risparmiando stoccate l’amministrazione del sindaco Muzzarelli. "È dal mese di marzo dell’anno scorso – scrivono – che i residenti della Sacca non vengono chiamati ad una assemblea pubblica. Nell’ultima il sindaco se ne è andato via senza dare risposte. I residenti sono stati costretti ad organizzarne due di tasca ed impegno loro, ma sindaco e giunta non si sono presentati davanti a 400 cittadini in attesa. Tutti lamentano la mancanza di partecipazione. Per renderli partecipi e anche attori della partecipazione democratica abbiamo ideato per loro lo Utoya Speaker’s Corner. Se non c’è partecipazione noi facciamo sopra lo sgabello una orazione: una opportunità per i residenti della Sacca che potranno, per venti minuti, esprimere malcontento ovvero fare proposte sul quartiere periferico al motto: ‘senza partecipazione non c’è libertà e senza di essa non c’è democrazia’".

Stefano Luppi