Speciale Campionato di giornalismo

E’ giunta al termine la 21esima edizione di ’Cronisti in classe’, il Campionato di giornalismo dedicato alle scuole medie della nostra provincia che ha visto la pubblicazione, sul nostro giornale, di 39 pagine scritte dai ragazzi. L’iniziativa ha avuto il sostegno di 5 sponsor: Bper Banca, Conad Nord Ovest, Modena Fc, Teatro Comunale e Studio dentistico Olivi. Sul podio, al primo posto l’Ic Ferrari Maranello, al secondo posto la scuola media di Fiumalbo, terzi i ragazzi dell’Ic Berti di Prignano. Inoltre, al quarto posto le Cavedoni di Sassuolo. Premio web come scuola più votata all’Ic San Felice-Camposanto mentre la scuola Spallanzani di Sassuolo ha ricevuto una menzione per i disegni a corredo degli articoli.

Infine, la media Montecuccoli di Pavullo ha vinto il premio ’Le nostre radici’ che ha visto al secondo posto l’Ic Lama-Polinago. Domani in edicola trovere uno speciale di 20 pagine, con foto dei primi classificati e, riproposte, 13 pagine, una per ogni scuola che ha partecipato al progetto.