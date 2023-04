Specialista su chiamata "Consulenze in diretta per ottimizzare le cure ed evitare esami inutili"

di Sofia Silingardi

Un contatto diretto tra medici di base e pazienti, che ottimizza la cura e dà una mano ai camici bianchi, così da evitare visite inutili o inappropriate e da individuare percorsi di cura condivisi per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini. Questo è ’Specialista on call’ (specialista su chiamata), il progetto interaziendale attivato dall’Ausl in collaborazione con l’Azienda ospedaliero-universitaria e l’Ospedale di Sassuolo due anni e mezzo fa. Come funziona? Un numero telefonico unico provinciale fornisce supporto ai medici di medicina generale che necessitano di un confronto con uno specialista nella lettura di un referto, per un approfondimento diagnostico o una valutazione terapeutica, per definire il percorso di cura più appropriato, limitando ai pazienti spostamenti per visite ed esami in presenza sopratutto nel caso di persone fragili o che vivono in zone disagiate.

Nel pieno dell’emergenza pandemica, che ha modificato anche l’organizzazione dei servizi sanitari, si è fatto sempre più necessario un utilizzo più efficace ed efficiente delle risorse grazie anche allo sviluppo delle attività di teleconsulto e di telemedicina. Così è nato ‘Specialista on call’, che oggi mette a disposizione dei medici 16 branche specialistiche, tra cui anche il Pronto Soccorso. E negli anni è cresciuto anche il suo utilizzo: sono quasi raddoppiate le chiamate ricevute nel 2022 (oltre 6500) rispetto al 2021.

"È un servizio fondamentale – racconta Maria Cristina Poppi, medico di medicina generale – forse ancora poco usato perché tra il covid negli ultimi anni e i casi di influenza questo inverno a volte mancava proprio il tempo di fare una chiamata, nonostante il servizio sia veloce ed efficace. Abbiamo davanti un paziente che ha un problema, che riusciamo velocemente a risolvere prendendo in mano il telefono. Il fatto di poter avere un confronto con uno specialista tutti i giorni in una fascia oraria prestabilita - dalle 11 alle 16 - che funziona, lo rende un servizio importantissimo per il paziente, ma anche per noi. Ho notato con piacere che i colleghi giovani lo usano moltissimo".

Il servizio utilizza una tecnologia innovativa basata su una app che consente allo specialista di rispondere da qualsiasi sede, in quanto attivabile sia da telefono fisso che da cellulare. Al contempo, il medico, digitato il numero verde, può scegliere la branca specialistica con cui desidera comportarsi tra le 16 disponibili, tra cui pneumologia, cardiologia, nefrologia, reumatologia, gastroenterologia, endocrinologia, infettivologia, centro cefalee, farmacia, neurologia.

"In questa fase storica – dichiara Anna Maria Petrini, direttrice generale Ausl – è molto importante che il Servizio sanitario nazionale lavori per adottare soluzioni organizzative e innovazioni tecnologiche che possano aiutare i professionisti nell’assistenza ai pazienti. Lo Specialista on call mette insieme le tecnologie digitali, i cambiamenti organizzativi stimolati anche dalla pandemia, ma soprattutto l’idea vincente da parte dei professionisti modenesi di mettere a disposizione dell’intera rete le proprie competenze, perché tutti possano lavorare meglio. È un progetto che rende ben visibile l’integrazione multiprofessionale tra le aziende sanitarie modenesi, a tutto vantaggio dei nostri cittadini".