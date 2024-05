"Specialisti, difficoltà a reclutare oculisti"

Per ridurre il gap tra la domanda e l’offerta per quanto riguarda la richiesta di visite mediche e prestazioni sanitarie, il piano straordinario dell’Ausl prevede, nel lungo periodo, un aumento considerevole dei servizi, fissato a 200.000 appuntamenti in più di ora. Per portare a termine un piano così impegnativo, come ha spiegato la direttrice sanitaria dell’Ausl, Romana Bacchi, è necessario investire sul personale e sulla committenza del privato.

"Avendo presentato il piano da poche settimane – illustra Bacchi – non possiamo ancora parlarne in dettaglio, perché non abbiamo il deliberato definitivo regionale. Tuttavia, per ogni branca specialistica è stato effettuato un lavoro molto fine che, stando alle previsioni, dovrebbe riportare la situazione sotto controllo entro la fine del 2024". Venendo alle difficoltà in merito agli specialisti da ingaggiare, pesano anche la scarsa appetibilità di alcune discipline, con borse di studio che non vengono assegnate e bandi deserti alle specialistiche. "Per quanto riguarda i professionisti da reclutare – continua la direttrice – ci sono state criticità. Se, ad esempio, siamo riusciti a trovare un buon numero di dermatologi, non abbiamo ancora trovato oculisti e stiamo facendo fatica a reperire radiologi: non ce l’aspettavamo, ma su un concorso di sei, nella prima fase, i professionisti saranno due. Di conseguenza, stiamo rimodulando l’attività prevista. "Infine – conclude Bacchi – è importante non sottovalutare tutta l’attività relativa alla Telemedicina. Quando c’è un dialogo costante tra medici di base e specialisti, soprattutto nei casi di cronicità, abbiamo visto che le richieste vengono gestite meglio, e molto spesso, addirittura, decadono".

j.g.