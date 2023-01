Spedire una mail e attivare lo Spid: corsi di informatica per tutti

Come si apre una casella di posta elettronica? Come si ottiene l’identità digitale Spid? Come si partecipa alle video-conferenze da remoto con le applicazioni Meet e Zoom? Il nuovo corso di alfabetizzazione informatica proposto dalla Palestra digitale MakeItModena permette di imparare a padroneggiare queste e molte altre attività, e di apprendere utili competenze tecniche.

Dopo il primo ciclo di inizio gennaio, le lezioni gratuite tornano anche in febbraio negli spazi comunali di strada Barchetta 77.

È già possibile iscriversi collegandosi al sito www.makeitmodenaform.it oppure telefonando al numero 059 2034105.

Il programma del corso parte dai concetti e dalle informazioni di base sul funzionamento del computer per arrivare fino alla posta elettronica e alla navigazione sul web.

Gli argomenti che verrano trattati durante le lezioni sono vari e, oltre a quelli sopra citati, verranno dedicate delle lezioni ai browser per la navigazione sulla Rete, anche in modalità in “incognito”; la connessione cablata a internet e attraverso il wi-fi; gli antivirus; i documenti allegati ai messaggi di posta elettronica; i servizi di Google, tra cui quelli in cloud.

Il corso si sviluppa in sei ore ed è articolato in quattro incontri da 90 minuti ciascuno.

Ognuno può scegliere liberamente quando preferisce frequentarlo: vi sono sia fasce orarie mattutine, che pomeridiane. La fascia oraria del mattino si svolge dalle 10 alle 11.30 mentre quella pomeridiana si sviluppa dalle 14.30 alle 16.

Il corso si svolgerà nelle giornate di: lunedì 6, martedì 7, lunedì 13 e martedì 14 febbraio. Le lezioni si svolgono in presenza in una sala attrezzata, per un massimo di nove persone.