Spedizione punitiva dal branco di ragazzine, a 13 anni accoltella la rivale

È un episodio scioccante quello avvenuto mercoledì pomeriggio a Pavullo. Lungo via Dorando Pietri, una ragazza 18enne del posto è stata vittima di un’aggressione violentissima da parte di un branco di ragazzine, tutte minorenni tra i 13 e i 15 anni. Una di queste ora, residente a Bologna, risulta indagata per lesioni personali gravi: avrebbe ferito la vittima con un coltello dopo averla presa a calci e pugni.

La ragazzina – di origine straniera – ha soltanto 13 anni. È partita pare dopo la scuola da Bologna insieme alle sue amiche per dar vita alla spedizione punitiva contro la vittima. Il motivo, al momento, è ignoto. Il video, filmato forse da uno del gruppo ad una certa distanza, però, parla chiaro: un gruppo di giovanissime si avventa sulla 18enne buttandola a terra. Alcune giovani iniziano a colpirla con calci e pugni, a tirarla per i capelli mentre una di loro grida: ‘lasciala stare, dai è piccola’. È a quel punto che sarebbe spuntato il coltello con il quale la 13enne avrebbe poi colpito la ‘rivale’.

Sarebbe stata proprio la giovane a fornire ai carabinieri, giunti poco dopo sul posto, l’identità delle responsabili del gravissimo gesto. Immediatamente è scattata la perquisizione – su delega della Procura dei minori – nell’abitazione della 13enne, a Bologna. Il coltello non sarebbe stato trovato ma gli inquirenti hanno sottoposto a sequestro il cellulare della minore. Contestualmente la vittima della brutale aggressione è stata portata in ospedale. Non avrebbe fortunatamente riportato lesioni importanti. Sono in corso ora serrate indagini da parte dei carabinieri – su delega della Procura – per ricostruire quanto accaduto mercoledì pomeriggio in una strada residenziale di Pavullo. Pare che appunto la 13enne, insieme a due coetanee avesse organizzato una vera e propria spedizione punitiva verso la ragazza più grande ma il motivo al momento è ignoto.

Il sindaco di Pavullo, Davide Venturelli esprime preoccupazione per l’accaduto e augura pronta guarigione alla vittima dell’aggressione. "Mi auguro sia fatta piena luce su quanto accaduto e che la collaborazione con le forze dell’ordine e la scuola possa portare a prevenire questo genere di situazioni”.

Il video diffuso tra i telefonini di tantissimi giovani pavullesi è ora nelle mani dei carabinieri.