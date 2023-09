Spedizione punitiva in centro Due uomini si rifugiano al bar

Serata di ordinaria follia ieri a Vignola. Secondo quanto riferito da una testimone oculare – poi sono intervenuti anche i carabinieri – un commando di quattro persone, a bordo di un’Audi A4 di colore grigio, ha parcheggiato sgommando in frenata in via Cesare Battisti, proprio ai lati del municipio, e poi i quattro componenti sono scesi per andare a "regolare i conti" con due persone, che per pochissimi istanti si erano nascoste nel laboratorio del Bar Torino in viale Mazzini (poi sono state mandate via e ancora non si sa dove si siano nascoste). Il provvidenziale intervento sul posto di ben due pattuglie di carabinieri, e la prontezza di una testimone oculare che ha dato una grossa mano ai carabinieri, ha evitato che qualcuno si facesse del male, per non dire di peggio. Non è escluso infatti che almeno uno dei 4 del commando fosse armato di una pistola, ma su questo stanno ancora indagando i carabinieri. Ecco, comunque, il racconto in diretta da parte di una delle testimoni oculari che ha assistito a tutta la scena. "Mi ero accordata con una mia amica – spiega – di trovarci davanti al municipio, nel parchetto ai lati di viale Mazzini, per fare passeggiare il cane. A un certo punto, verso le 20,30, vediamo parcheggiare una Audi A4 in via Cesare Battisti, su un passo carraio, e sentiamo subito un grande odore di gomma bruciata (per il modo violento in cui avevano parcheggiato, ndr). Hanno lasciato le luci dell’auto accese e in tre si sono mossi da una parte – due stando in piedi e uno muovendosi acquattato –, il quarto dall’altra. Tutti e quattro, però, stavano correndo verso viale Mazzini. Anche noi, a questo punto, ci siamo dirette lungo viale Mazzini per vedere cosa stesse succedendo. All’altezza del Bar Torino vedo Graziano, il proprietario, che mi dice che, mentre stava chiudendo il locale, due persone si erano venute a nascondere nel laboratorio del bar dicendo qualcosa del tipo: "Nascondeteci, ci vogliono ammazzare!". Però, sono poi stati mandati via e al momento non si sa che fine abbiano fatto. Avendo saputo di questa vicenda, avverto quindi i carabinieri che erano intanto intervenuti al Bar Torino della presenza di quell’Audi parcheggiata di fianco al municipio. Loro si precipitano sul posto e trovano almeno uno dei quattro componenti del commando". Quanto al possibile possesso di una pistola da parte dei quattro, la testimone riferisce che una delle persone del commando si muoveva con una mano dietro, come se tenesse stretto qualcosa. Al momento di andare in stampa, erano ancora in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Marco Pederzoli