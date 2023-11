Spedizione punitiva a ricreazione con passamontagna e coltelli: aggredito alunno, insegnante all'ospedale

Carpi (Modena), 29 novembre 2023 – E’ stata una vera e propria spedizione punitiva quella che si è verificata questa mattina all’istituto Vallauri di Carpi. Verso la fine della ricreazione, almeno una decina di giovani tra i 15 e i 17 anni, travisati con sciarpe e passamontagna, hanno fatto irruzione nel cortile del Vallauri e si sono scagliati contro un alunno della scuola, aggredendolo muniti di coltellini e bracciali usati come tirapugni. Un docente, intervenuto per difendere l’alunno, è stato colpito dagli aggressori al volto riportando la rottura del setto nasale ed è stato necessario ricorrere alle cure del 118, portandolo in pronto soccorso.

"Questa aggressione ha preoccupato tutta la comunità scolastica che si è schierata compatta con le vittime dell’aggressione esprimendo solidarietà al docente ferito – afferma la dirigente del Vallauri Silvia De Vitis -. Altrettanto degna di lode è la reazione dei nostri studenti che senza alcun timore si sono schierati a difesa della legalità e hanno contribuito a chiarire la dinamica dell’accaduto. Il Vallauri intende trasformare questo brutto episodio, peraltro attuato da personaggi estranei alla scuola, in un momento di crescita e di acquisizione di consapevolezza”.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia locale: il gruppo di aggressori si è poi dato alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, ma pare siano stati identificati. Al momento i militari stanno vagliando le immagini delle telecamere.