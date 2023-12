Speranza per i bimbi farfalla: "Holostem, la politica ha saputo fare squadra"

Scongiurata all’ultimo la chiusura forzata di questa eccezionale esperienza che ha segnato il progresso della scienza nella cura di malattie rare come l’epidermolisi bollosa, più nota come sindrome dei "bambini farfalla" per la fragilità della loro pelle, oggi a Modena è un giorno di soddisfazione. Soddisfazione per i 43 scienziati, ricercatori e tecnici di Holostem Terapie Avanzate che sono regolarmente al lavoro nei loro laboratori e nei loro studi per continuare le loro preziose e fondamentali ricerche, un unicum a livello internazionale e che ha innalzato la nostra città all’avanguardia in campo scientifico.

E soddisfazione per le migliaia di pazienti che ovunque nel mondo, dopo la guarigione del piccolo bambino siriano Hassan, hanno confidato in questi anni nelle scoperte e nelle terapie a base di cellule staminali prodotte con successo qui presso il Centro di Medicina Rigenerativa "Stefano Ferrari", dove ha sede l’azienda biotecnologia Holostem. L’annuncio del ministro dell’Impresa e del Made in Italy, Adolfo Urso sulla garanzia della continuità aziendale con il subentro di Enea Tech Biomedical, nella proprietà societaria, dopo che la precedente Valline (nell’orbita del Gruppo Farmaceutico Chiesi) si era ritratta il primo dicembre 2022, sebbene interessata da condizionalità, consente di guardare al futuro per Holostem. La notizia è stata accolta da tutti con un senso di gratitudine, cui si è sottratta solo l’università di Modena e Reggio Emilia silente su questa vicenda. Sarebbe risultato, infatti, colpevole da parte di tutti interrompere la sperimentazione clinica della cura per l’epidermolisi bollosa e così pure la produzione di Holoclar, il farmaco per la ricostruzione della cornea, e di terapie geniche per altre malattie, dove qui si sono segnati risultati importanti e confortanti passi avanti. "Il centro di ricerca e cura di Modena potrà continuare a fornire e creare terapie avanzate. Una meravigliosa notizia per i pazienti e per le loro famiglie, ma anche per il mondo della ricerca e tutto il Paese". Così si è espressa su Facebook l’immunologa dell’università di Padova Antonella Viola, una delle prime ad avere sottoscritto l’appello lanciato dalla associazione "Le Ali di Camilla" e ad essersi mobilitata nella corsa contro il tempo per salvare dalla liquidazione l’azienda biotech di Modena.

"L’impegno delle istituzioni, a fianco del Governo e del ministro Urso che ringraziamo, ha permesso di salvare un patrimonio nazionale unico – hanno commentato il presidente Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l’assessore Vincenzo Colla -. Oggi più che mai confermiamo che la Regione Emilia-Romagna è pronta a garantire tutto il supporto necessario a un progetto credibile, dal punto di vista scientifico e industriale, che dia garanzia e prospettive al Centro medicina rigenerativa".

Dal mondo della politica modenese e nazionale, che nell’occasione ha davvero saputo dare dimostrazione della capacità di "fare squadra", da Pd a Fratelli d’Italia, ad Azione, a M5S a Lega è un coro di felicitazioni per il traguardo raggiunto, grazie anche alla spinta di un’onda di quasi 100mila firme che sono state raccolte in calce all’appello dell’associazione dei famigliari e pazienti di epidermolisi bollosa. "L’attenzione e l’affetto che abbiamo ricevuto ci commuove" ha sottolineato Stefania Bettinelli, presidente di "Le Ali di Camilla".