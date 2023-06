Spesa, carrello pesante I prezzi aumentano ancora

Anche nel mese di maggio Modena batte Italia nel carrello della spesa. Nonostante un lieve rallentamento dell’andamento congiunturale del mese scorso, cresciuto del + 0,6% su aprile, l’aumento dei prezzi continua a registrate incrementi in città che sono doppi rispetto alla media nazionale (+ 0,3%). Restano di rilievo le spinte al rialzo dovute principalmente agli aumenti di alimentari, utenze, servizi ricettivi e abbigliamento, che sono le voci più significative dei bilanci familiari e della spesa di tutti i giorni. Questo ulteriore aumento ha inciso sull’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), calcolato lo scorso mese sul territorio comunale di Modena, che si è mantenuto alto (+ 7,8%), anche se per la prima volta in un anno, è sceso sotto il "muro" dell’8%. Sulla scorta dei dati territoriali resi noti da Istat, l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica completa di tutte le città più care d’Italia, calcolando il costo aggiuntivo che grava su una famiglia media. Per le famiglie modenesi questi continui aumenti si traducono in un maggior valore di spesa annua equivalente di 1.885 euro, che valgono alla nostra città il 14esimo gradino della graduatoria nazionale.

Conforta pensare che Modena finalmente esce dalla "top ten" di questa sgradita classifica, ma non si può non rilevare che l’inflazione si sta mangiando per tanti una intera mensilità e che le famiglie di Modena partono con un handicap di 233 euro, poiché il rincaro medio annuo per le altre famiglie italiane vale + 1.652 euro. In Emilia-Romagna, tuttavia, Modena è ancora una delle città più care, preceduta solamente da Ravenna (+ 1.957 euro) e Bologna (+ 1.946). Secondo l’Ufficio Statistica del Comune di Modena in maggio salgono pesantemente i beni alimentari (+ 1,2 %); i beni semidurevoli (+ 0,7 %); i beni non regolamentati (+ 0,5 %); gli altri beni (+ 0,2 %); i tabacchi (+ 0,2 %). Sono in calo, invece, i beni energetici (- 0,4%) e i beni non durevoli (- 0,1%). Il totale dei servizi segna anch’esso un’oscillazione positiva (+ 0,8%). In particolare, "segno più" per i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+ 1,6%); i servizi non regolamentati (+ 0,9%); i servizi vari (+ 0,4%); i servizi relativi ai trasporti (+ 0,3%) e quelli riguardanti l’abitazione (+ 0,1%). La divisione "Servizi ricettivi e ristorazione" (+ 2%) è quella con l’aumento percentuale più rilevante: in maggio sono al centro di rincari sia i ristoranti, bar e simili, sia i servizi di alloggio. Segue, con un incremento + 1,3%, "Alimentari e bevande analcoliche" con forti spinte al rialzo per la frutta, ma in salita anche vegetali, caffè tè e cacao; latte formaggi e uova. Contrazioni congiunturali da parte di ittici e dolciumi. Non indifferenti gli incrementi per calzature.

Alberto Greco