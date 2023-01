Spettacoli e letture per non dimenticare

Tante le iniziative legate alla Giornata della Memoria. Stasera al Teatro della Fondazione San Carlo, alle 20.30, omaggio alla musica della tradizione yiddish con il Klezmer trio. Domani alle 15 con il trekking ’Camminare la storia’ si potranno ripercorrere alcuni luoghi del centro storico esplicativi per la storia della persecuzione ebraica. Fino a martedì alla Polisportiva Modena est si può visitare anche la mostra documentaria ’1938-1940: due difficili anni di scuola’, realizzata dagli studenti del liceo Sigonio. Mercoledì 1 febbraio, alle 18, nella sala Manifattura della Residenza San Filippo Neri, in via Sant’Orsola 58, conferenza ’Con questo freddo, senza coperte. Gli ebrei stranieri a Modena 1938-1947’. Domenica 5 febbraio, alle 17.30, nella stessa sala, il programma si conclude con la presentazione del libro di Fabiano Massimi ’Se esiste un perdono’.