Spettacoli e mercatini, il ’BomNatale’ è servito

Bomporto si veste di magia con "BomNatale", prima edizione di una festa natalizia pensata per regalare a grandi e piccini due giornate ricche di emozioni e divertimento. L’evento, che si svolgerà il 14 e 15 dicembre, organizzato dal Comune in collaborazione con le Associazioni locali, trasformerà il centro storico in un luogo magico, dove tradizione, creatività e spirito natalizio si incontrano tra la suggestione creata da mercatini, arte di strada, spettacoli, jingle band, laboratori al cioccolato e Babbo Natale... a bordo di una slitta d’epoca!. "Con questa prima edizione di BomNatale – spiega la sindaca Tania Meschiari – l’amministrazione desidera offrire a tutta la comunità un’opportunità per condividere insieme la magia del Natale, immersi in un’atmosfera di festa e convivialità. Desidero sottolineare, inoltre, la presenza di bancarelle allestite dalle associazioni locali, finalizzate alla raccolta fondi per iniziative benefiche: un’occasione di festa che non dimentica il valore della solidarietà". Sabato 14 dicembre, fin dal mattino, le vie del centro si animeranno con i mercatini di Natale, dove alcuni dei migliori artigiani e creativi della provincia esporranno opere d’arte e d’ingegno: occasione perfetta per trovare regali unici e fatti a mano. Sarà anche possibile riscoprire il fascino dei giochi di una volta grazie ai Wood Games, giochi artigianali in legno per tutti. Poi, il programma proseguirà tutta la giornata per concludersi con l’inaugurazione dell’Albero di Natale presso la Galleria Tornacanale, un evento curato dall’Associazione Banca del Tempo, che contribuirà ad accendere la magia delle feste nel cuore di Bomporto.

Alberto Greco