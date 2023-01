Spettacoli, incontri, mostre: al via le proposte

Eventi, manifestazioni, spettacoli, mostre, conferenze, presentazioni di libri, serate danzanti, incontri e conferenze. Per il periodo giugno-dicembre 2023, il Comune di Maranello raccoglie proposte e progetti riguardanti attività culturali e di aggregazione, attraverso un nuovo bando rivolto ad associazioni, enti del terzo settore, società ed imprese per iniziative senza scopo di lucro. Sul sito web istituzionale del Comune di Maranello sono presenti tutte le informazioni e la modulistica utile per partecipare al bando che, appena pubblicato, si pone l’obiettivo di sostenere questi soggetti nell’arricchimento ulteriore del programma di iniziative sul territorio già programmate dall’Amministrazione per il secondo semestre dell’anno appena cominciato. Associazionismo e volontariato, del resto, sono asset imprescindibili per questo tipo di eventi, oltre che occasione di visibilità per il variegato mondo della associazioni ed il bando va proprio in questa direzione, puntando a coinvolgere quante più realtà possibili, garantendo loro spazi e occasioni. La scadenza per partecipare è fissata al prossimo primo febbraio e il contributo erogabile al richiedente potrà raggiungere al massimo l’80% delle spese preventivate.

Oltre all’eventuale contributo erogato, tuttavia, l’Amministrazione Comunale garantisce ai partecipanti al bando il cui progetto venga approvato la possibilità di affiancare, ove richiesta ed ove concessa, la possibilità di fruire gratuitamente o a prezzo agevolato di aree, spazi e attrezzature di proprietà pubblica. Le singole proposte verranno valutate dagli uffici comunali all’interno dei seguenti ambiti già individuati in sede di programmazione, ovvero il tema delle pari opportunità, concerti e spettacoli per la stagione estiva, una rassegna di eventi da tenersi al Parco Ferrari, iniziative presso la biblioteca Mabic, commedie dialettali e serate di ballo liscio, progetti culturali ed enogastronomici da sviluppare in occasione dell’edizione 2023 del Gran Premio del Gusto ed eventi natalizi. "L’assegnazione dei contributi – spiega l’Amministrazione - seguirà sempre criteri quali l’equità, la ragionevolezza e la proporzionalità, e sarà legata alla verifica dei requisiti richiesti dal bando, basati sostanzialmente sulla sostenibilità e sulla qualità della progetto, nonché sulla capacità organizzativa del proponente".