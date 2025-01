Spettacoli, musica e animazioni. Fiabe e tradizioni rinascono a teatro

di Stefano MarchettiLa Befana vien di giorno e porta con sé una calza piena di spettacoli per i ragazzi. Domani in tante sale della nostra provincia andranno in scena appuntamenti capaci di accendere la curiosità e la fantasia. E per concludere in bellezza le feste.

Partiamo dall’auditorium Ferrari di Maranello che domattina alle 10 ci farà conoscere ’Fagiolino pescatore’ con i Burattini di Mattia, nella sempre bellissima tradizione delle teste di legno. La storia ci porta nel regno di Bellomare dove Re Stoccafisso, amante del pesce, è scocciato perché da mesi i pescatori tornano a reti vuote e promette un premio di cento monete d’oro a chi riuscirà a portare pesce. Fagiolino, decisamente in bolletta, riceve l’aiuto di Mago Marino che gli svelerà il motivo della scomparsa del pesce: è tutta colpa della strega Mucillalga che ha lanciato un incantesimo che si potrà rompere soltanto buttando in mare un pidocchio dei capelli...

Scendiamo nella Bassa, dove domani alle 16 al teatro del Popolo di Concordia la compagnia Teatro Telaio presenterà "Storia di un bambino e di un pinguino". Un bimbo trova un pinguino davanti alla porta di casa: è triste, forse si è smarrito, ma chissà da dove arriva. Così decide di riportarlo a casa, costruisce una barca e parte verso il Polo Sud. Ma il pinguino aveva davvero voglia di tornare a casa?

Una tappa anche al teatro Troisi di Nonantola, dove domani alle 17 Alice Bossi... si farà in tre per "La Bianca, la Blu e la Rossa", un vorticoso spettacolo di mimo e clownerie. In una scatola nera ‘abitano’ tre clownesse: la Bianca si trasforma e si colora per raccontare la storia della Blu che ha una vita regolarissima ma viene sconvolta dall’arrivo della giocosa Rossa. È un mondo surreale intessuto di colori, suoni, rumori e musica, come un gioco divertente e molto coinvolgente.

E chiudiamo il nostro percorso a Sassuolo. Sarà un vero e proprio "Carosello" quello che il Teatro dei Due Mondi (con la regia di Alberto Grilli e le musiche originali di Antonella Talamonti) presenterà sempre domani alle 16 al teatro Carani. I personaggi della celebre fiaba "I musicanti di Brema" prendono vita in una storia nuova e contemporanea: sono artisti girovaghi che arrivano nelle varie città per cantare le loro canzoni e raccogliere qualche spicciolo. Tutta la storia invita a riflettere su come il mondo stia cambiando, e come tutto si mescoli in un carosello di colori.