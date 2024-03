Spettacolo di letture con ’Storie di donne’

Oggi il Comune di Riolunato presenta lo spettacolo di letture teatralizzate e musicate ‘Storie di donne’, con l’autrice Irene Giancaterino. Alle ore 16, nel teatro comunale in via Castello 8, si terrà l’iniziativa ad ingresso libero. ‘Andremo -dicono gli organizzatori- alla scoperta di un libro che attraverso le storie di rinascita di donne narra la bellezza e il valore delle piccole cose’. Al termine, sarà offerto un dolcetto ed un brindisi. L’opera è stata premiata come vincitrice nella sezione racconti al BUK Festival della Piccola e Media Editoria che si è tenuto a Modena nei mesi scorsi.