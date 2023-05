Spettacolo di Marangoni per riflettere sui caregiver

Comincia oggi, nel distretto ceramico, la ‘settimana del caregiver’. Una serie di eventi che l’Unione dei Comuni e l’Azienda USL dedicano, con la collaborazione degli enti del terzo settore che operano sul territorio, alle persone che, volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prendono cura di una persona cara in condizioni di non autosufficienza o di fragilità. Si parla di centinaia di donne e uomini che svolgono un servizio insostituibile a favore dei quali l’Unione ha già istituito il cosiddetto ‘Tavolo Distrettuale Caregiver’ e ai quali dedica 5 iniziative pubbliche. La prima è la camminata con partenza oggi alle 14.30 dalla sede della Pro Loco di Prignano, cui segue (20,45, Auditorium Spira Mirabilis di Formigine) lo spettacolo di Guido Marangoni "Siamo fatti di-versi perché siamo poesia". Giovedì 18 maggio, alle 18, al Club La Meridiana di Casinalbo c’è invece un incontro informativo per chi si prende cura di persone affette da SLA, mentre venerdì 19 maggio (20.30, Sala Convegni del Comune di Prignano) la proiezione del film "Music" prelude all’evento di chiusura, il 20 maggio alle 17 in piazza Menotti a Fiorano, dove si terrà "Maggio(r) cura": animazione, informazioni e proposte a cura di Tavolo distrettuale caregiver.