Spettacolo per bimbi con ’Natale di Pace’

Nell’ambito delle iniziative del "Natale di Pace" di Castelfranco Emilia si inserisce anche una rassegna teatrale di spettacoli per le famiglie che prevede diversi appuntamenti tra dicembre e la fine di febbraio 2024. Oggi alle 16,30 andrà in scena lo spettacolo gratuito per bambini dai tre anni in su, dal titolo: "La Bottega dei giocattoli", testo e regia di Sandra Novellino e Delia De Marco, con Savino Maria Italiano, Sara Pagliaro, Andrea Romanazzi. La storia è ambientata in una piccola bottega, dove i giocattoli sono dotati di voce e anima e vivono secondo regole umane.