Spezzano, la Lega:: "Degrado e furti in piazza Corsini"

Vuole maggiore impegno da parte dell’Amministrazione comunale in tema di sicurezza, il consigliere leghista Matteo Barbolini, e presenta al prossimo consiglio comunale un’interrogazione con cui chiede conto alla squadra di governo del Sindaco Marco Biagini delle azioni concrete messe in campo per arginare fenomeni oggetto di doglianze da più parti. Cita, Barbolini, la situazione di piazza Corsini a Spezzano, "dove – scrive - da tempo riferiscono di subire fenomeni di microcriminalità: risulta infatti, almeno stando alle testimonianze degli stessi commercianti, che ci siano stati anche tentativi di effrazioni in alcuni locali, che il parcheggio sotterraneo non fornisca garanzia di sicurezza soprattutto nelle ore serali".