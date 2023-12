"Spid agli anziani, è boom. Ma resta il gap digitale"

Era il 15 giugno 2021 quando Federconsumatori e Spi Cgil iniziavano a rilasciare lo Spid ai cittadini della provincia, a seguito della convenzione sottoscritta tra Federconsumatori Emilia Romagna e Lepida. Un rilascio gratuito, iniziato in 21 sedi distribuite in 17 Comuni, e nei mesi successivi, a seguito del successo dell’iniziativa, esteso in 37 sedi, in 30 Comuni. "Sono passati meno di 30 mesi, e da pochi giorni abbiamo registrato il superamento dei 5mila Spid rilasciati. Sono precisamente 5.191 i cittadini e le cittadine modenesi, che hanno usufruito del servizio. Se la fascia d’età maggiormente coinvolta è stata quella degli over 65, tutte le classi d’età sono state coinvolte".

Tra questi si sono registrati 300 ragazzi e ragazze. La segreteria dello Spi Ccil e la presidenza di Federconsumatori esprimono il proprio "forte ringraziamento ai propri volontari ed attivisti, che hanno reso possibile questo risultato. Un servizio che non ha visto alcun costo per la collettività, non sufficientemente valutato per la sua importanza da molte Amministrazioni locali, che Federconsumatori e SPI hanno interpretato come p arte della propria iniziativa sui temi del divario digitale. Le persone che hanno ottenuto nostro tramite il rilascio dello Spid, a partire dai più anziani, non diventano improvvisamente tecnologici. Continuano ad avere necessità di aiuto ed assistenza concreta, che non trovano nel territorio, e seguitano a riferirsi ai nostri sportelli. La rapida svolta tecnologica dei servizi, pubblici e privati, non è stata accompagnata da una sufficiente iniziativa che tentasse di colmare il divario digitale. Una condizione che sta originando una sempre più vasta platea di soggetti, non solo anziani, in grave difficoltà rispetto all’esercizio di diritti fondamentali, a partire da quello alla Salute". Ma anche il prossimo superamento del Mercato tutelato dell’Energia, "dimostra con evidenza gli effetti del divario tecnologico".

Spi Cgil e Federconsumatori rivendicano il lavoro svolto in questi anni, "ma chiedono che al più presto si aprano nella nostra provincia dei tavoli, nei Comuni o nei Distretti, dedicati al divario digitale".