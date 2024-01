Spilamberto, acqua interrotta per cantieri

Da lunedì Hera effettuerà lavori all’acquedotto di Spilamberto, con interruzioni temporanee dell’erogazione di acqua alle diverse utenze interessate. A comunicarlo in una nota è stata la stessa multiutility, specificando che l’intervento durerà circa due mesi ed è funzionale alla installazione di 17 gruppo di valvole in altrettanti punti della rete idrica. I primi 11 nodi su cui interverranno i tecnici Hera interesseranno la zona compresa le vie Sala e Drusiani, quindi i lavori proseguiranno anche nell’area di via Malatesta. "La durata dei singoli interventi – specificano da Hera - sarà di circa due giorni e, per l’installazione di ogni gruppo valvole, salvo imprevisti, le utenze verranno avvisate preventivamente anche attraverso la messaggistica dedicata. I lavori, infatti, comporteranno l’interruzione del servizio idrico per un tempo variabile che può durare dalle 2 alle 8 ore".

m. ped.