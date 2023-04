Spilamberto, incontro sulle donne e i diritti

Prosegue questa sera a partire dalle 20.45 la prima parte della rassegna "I venerdì di Santa Maria" all’interno dell’ex chiesa di Santa Maria, ora Casa della cultura e delle arti. Gli appuntamenti proseguiranno fino a novembre 2023 e sono a cura di Criseide Sassatelli, presidente dell’associazione Nasco a Spilamberto. In particolare, questa sera è in programma il terzo incontro di "Donne di poteredonne oggetto: un lento percorso per i diritti". Nel corso della serata saranno presentate le vite, le conquiste, le "sconfitte" di donne celebri, sconosciute o volutamente ignorate.

Si tratteggeranno profili di personaggi del territorio con incursioni nel mondo, partendo dal lontano passato fino a giungere alla metà del Novecento.

Due appuntamenti sono poi già stati previsti anche durante il mese di maggio. Nello specifico, venerdì 12 è prevista una relazione su "Due immagini Mariane per una Confraternita", che vedrà intervenire in qualità di relatrici Letizia Finelli, ex alunna dell’istituto comprensivo Fabriani di Spilamberto, e la professoressa Maria Paola Lelli.

Venerdì 26 maggio, sempre dalle 20.45, la conferenza in programma si intitola "Spilamberto e l’Inquisizione. 1750, lettere e memorie dalle Carceri del Sant’Uffizio". Per l’occasione, interverrà il dottor Alberto Stefani.

Il programma completo si può consultare sul sito del Comune, www.comune.spilamberto.mo.it. L’ingresso agli incontri è gratuito e aperto a tutti.

m.ped.