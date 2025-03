Spilamberto nella storia dei pellegrinaggi

Nel solco del Giubileo che si celebra quest’anno, il Comune di Spilamberto propone un fine settimana di appuntamenti per riscoprire il ruolo giocato da Spilamberto nella lunga storia dei pellegrinaggi. Oggi e domani, con una serie di appuntamenti tra ricostruzione storica e spettacolo all’auditorium di Santa Maria degli Angeli e un cammino guidato con ritrovo sotto il Torrione, l’iniziativa "Sulla strada del Giubileo" racconterà come la storia di una piccola comunità sia parte del grande mosaico della storia di un’intera civiltà.

Oggi alle 15.30 a Santa Maria Degli Angeli si inizierà con "La via Romea Nonantolana a Spilamberto: il cammino spirituale verso Roma" con Massimiliano Venturelli e con "Un focus su Spilamberto: storie e luoghi di pellegrini nel nostro paese" con Criseide Sassatelli e il contributo di Giordano Cantergiani e Angela Tacconi. A seguire, alle 17.30, "Del sacro e del profano, i cammini si incontrano: la via Vandelli" con Giulio Ferrari. A chiudere la giornata, alle 21, "Dio senza regola" di e con Lalo Cibelli, un concerto spettacolo che spazierà da Lucio Dalla a Leonard Cohen a Franco Battiato.

Domani alle 9.30, con ritrovo sotto al Torrione, si ripartirà con "In cammino lungo la via Romea Nonantolana". Per informazioni e iscrizioni al info@saveitalianbeauty.it. Alle 17.30 a Santa Maria degli Angeli, infine, presentazione del romanzo "Divina Francigena" di e con Giuseppe "Leo" Leonelli, con lettura e canto di Sarita Savigni. Da apprezzato narratore di cammini, Giuseppe "Leo" Leonelli (nella foto) ha scritto un romanzo ambientato sul tracciato della via Francigena.

m. ped.