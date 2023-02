Spilamberto, nuove luci al cimitero

Partiranno indicativamente a metà marzo i lavori per l’efficientamento energetico dell’impianto elettrico del cimitero comunale di Spilamberto. Ad annunciarlo ieri è stata l’amministrazione comunale. "Si tratterà – scrivono dal Comune – di un lavoro i cui costi (circa 22.000 euro, ndr) saranno recuperati in un paio d’anni al massimo grazie al risparmio che porterà. L’opera riguarda l’illuminazione del cimitero (verranno installate lampade a led con rilevatori di presenza su ogni plafoniera) e il sistema di accesso, che verrà riqualificato per garantire un’adeguata apertura e chiusura del cancello. Attualmente l’illuminazione viene attivata durante l’orario di apertura del cimitero e spenta alla chiusura; l’illuminazione è quindi attiva anche se all’interno non sono presenti persone in visita. Ora sarà installato il rivelatore di presenza".