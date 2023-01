"Spilamberto, sbagliato cancellare l’appuntamento del mercato dei piccoli animali"

Anche un ex vicesindaco e assessore di Spilamberto, Giuseppe Panini, prende posizione a favore del mercato dei piccoli animali di Spilamberto, dopo che l’amministrazione comunale, nei giorni scorsi, ha annunciato una sua profonda revisione (intanto è confermato per le domeniche di gennaio e la prima di febbraio, poi è tutto da vedere). "E’ irreale – tuona Panini – che questa amministrazione voglia cancellare questo appuntamento dalla tradizione secolare, che tra l’altro si auto finanzia e crea indotto sul territorio. Centinaia di persone sono coinvolte e vi si concludono anche diversi affari extra mercato. Mi meraviglio pure del vergognoso silenzio dell’opposizione. Firmerò senz’altro la petizione per non chiuderlo. Con l’ex assessore Paolo Bellenghi, coinvolgeremo pure le associazioni di categoria. Chi vuole mettere fine a una cosa del genere, forse non lo ha mai visitato".

m. ped.