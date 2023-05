Spilamberto, torna ’Vignaioli Contrari’ Degustazioni in Rocca

Sabato 13 e domenica 14 maggio all’interno della Rocca Rangoni di Spilamberto torna l’appuntamento con Vignaioli Contrari. La manifestazione si presenta come un punto di riferimento per il mondo dei vini artigianali, prodotti da vitigni autoctoni, con straordinari momenti dedicati alla conoscenza e alla degustazione, grazie a oltre sessanta produttori provenienti da tutta Italia e da diversi paesi europei. I produttori invitati a prendere parte a Vignaioli Contrari hanno come obiettivo primario la valorizzazione delle varietà di vite autoctone e tradizionali del territorio di appartenenza e coltivano direttamente la terra secondo criteri sostenibili, biologici, biodinamici, in linea con un criterio di rispetto ambientale.

Durante la manifestazione sarà possibile degustare più di trecento etichette, tra cui quelle di un nutrito numero di produttori artigianali locali.

m.ped.