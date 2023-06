Spilamberto, tornano fiera e Palio per il miglior aceto

Anche quest’anno Spilamberto torna a brindare all’arrivo dell’estate con la 151° Fiera di San Giovanni, che sarà protagonista in centro da domani a domenica. Ieri, nella sede della Provincia di Modena, sono intervenuti per presentarla il sindaco Umberto Costantini, le assessore Stefania Babiloni e Carlotta Acerbi, il Gran Maestro della Consorteria dell’Aceto balsamico tradizionale Maurizio Fini. Tra le tante iniziative in programma, la sfilata inaugurale è prevista domani alle 19 in centro storico (ritrovo in viale Marconi), con lo sproloquio del Marchese e del suo Fattore. Venerdì torna la Notte Balsamica, dalle 20 alle 2 del mattino, con eventi e musica. Domenica 25 giugno alle 20 in piazzale Rangoni si svolgerà il 57° Palio di San Giovanni. Nell’occasione, saranno resi noti i vincitori di questo concorso, che giudica appunto gli aceti balsamici tradizionali realizzati in casa e fatti pervenire agli assaggiatori della Consorteria. "Quest’anno – ha spiegato il Gran Maestro Maurizio Fini – sono 1764 i campioni assaggiati, a testimonianza che questo appuntamento non è visto solo come una gara fine a se stessa, ma anche un’opportunità per migliorare il proprio aceto e la propria acetaia. L’aceto balsamico tradizionale, del resto, sta vivendo un momento positivo, come confermano le 90 iscrizioni che abbiamo avuto per il corso da assaggiatori. Tra l’altro, molti di loro sono giovani". Fini, inoltre, ha annunciato che entro dicembre uscirà un volume, edito dalla Consorteria, che recensisce tutte le acetaie comunali della provincia di Modena e che permetterà ai possessori anche di effettuare un timbro post-visita, a mo’ di "passaporto balsamico".

Il sindaco Costantini ha commentato: "Per noi questo appuntamento è sempre una grande occasione per condividere la ‘spilambertesità’ e per ritrovarsi, per passeggiare insieme in via Obici se ci si riesce (è sempre molto affollata durante la fiera), per dare una forte connotazione identitaria alla nostra comunità. Le proposte saranno per tutti, bambini e adulti, e non abbiamo trascurato anche gli animali, che come avviene ormai da anni non saranno in gabbia, in una logica di benessere animale, ma al parco della Rocca". Tra le novità annunciate dal primo cittadino anche la mostra fotografica "Archivio vivo", frutto di una ricerca condotta tra l’archivio storico e diverse famiglie. L’assessora Carlotta Acerbi ha poi sottolineato che, subito dopo la fiera, partiranno gli eventi estivi di Spilamberto en plein air, mentre Babiloni ha rimarcato che il cartellone delle iniziative sarà particolarmente nutrito anche a San Vito. I programmi completi di fiera e Spilamberto en plein air sul sito del Comune.

Marco Pederzoli