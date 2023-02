Stasera alle 21, nell’ex chiesa di Santa Maria degli Angeli, è in programma un concerto dal titolo "Le parole nascoste", viaggio tra testi e musiche dei nostri cantautori contemporanei. A esibirsi saranno Giulia Barozzi (voce), Francesco Sallustio (chitarra), violoncello Vincenzo De Franco (violoncello) e Camilla Ferrari (voce recitante). Lo spettacolo si sviluppa come un dialogo di lettere e note. Due diversi punti di vista si confrontano sul valore delle parole nell’ambito di un testo musicale. Grazie ai brani di alcuni autori contemporanei si pone l’attenzione sul testo estrapolato dal suo contesto originale, cioè senza la musica, per poi aggiungere gli strumenti e riflettere su come l’ascolto cambi e su come tanto testo non venga compreso nell’ascolto originale.

m. ped.