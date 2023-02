Spiragli nella vertenza all’azienda Golinelli, sindaco Costi mediatrice

Timidi segnali di schiarita in ordine alla vertenza in corso presso la Golinelli di Formigine. La scorsa settimana Slc Cgil ha proclamato, insieme alla Rsu, otto ore di sciopero contro "4 licenziamenti individuali, raccogliendo ampia adesione", ma le parti sono al lavoro per trovare una soluzione, complice il coinvolgimento del sindaco Maria Costi, stante il rilievo occupazionale che l’azienda – leader nel settore grafico per la produzione di cataloghi, eventi, cartellonistica – rappresenta per il territorio. L’auspicio delle rappresentanze sindacali è che si possa riprendere al più presto il confronto sull’apertura dell’ammortizzatore sociale che garantisca la continuità aziendale e quella dei 45 posti di lavoro: al contempo, scrive Slc Cgil, "è fondamentale ritirare i licenziamenti".