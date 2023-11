"Spogliatoi, ritardi del Comune" : "No, operai già pronti a intervenire"

"L’amministrazione comunale intervenga sugli spogliatoi del centro sportivo di Casona". Questo, in estrema sintesi, è l’appello e insieme la denuncia che il consigliere comunale di opposizione Virginio Leonelli rivolge pubblicamente al Comune di Marano.

"Le condizioni in cui si trova il fabbricato – spiega Leonelli – sono bene evidenti. Peraltro questo spogliatoio, in disuso ormai da tempo, va a compromettere l’utilizzo dello stesso campo sportivo, a servizio del quale era stato costruito". Ma il consigliere evidenzia anche quella che, per lui, è stata una grave mancanza di attenzione da parte del Comune. "Il problema alla struttura – continua il consigliere di minoranza – è cominciato con un’infiltrazione di acqua dal tetto. Dopo un sopralluogo da parte dei tecnici comunali non è stato attivato quello che, all’epoca, sarebbe stato solo un piccolo intervento, possibile con una spesa molto contenuta. Con il passare del tempo il problema si è aggravato fino ad arrivare al crollo del controsoffitto all’interno, compromettendo così gli stessi impianti di servizio, come lo spogliatoio stesso e le docce. Ora, quindi, la comunità maranese si trova una spesa ingente per rendere riutilizzabile questo spogliatoio". Poi Leonelli conclude chiedendosi: "Dove si attingeranno queste risorse, visto tra l’altro il bilancio del Comune di Marano e il suo programma di indebitamento per il futuro? Saranno sostenibili queste spese?".

Leonelli ha auspicato anche l’interessamento al problema da parte dell’assessore competente. Dall’altra parte, replicano al consigliere di opposizione e annunciano al tempo stesso interventi in tempi molto brevi sia il sindaco di Marano, Giovanni Galli, sia il presidente di Polisportiva Marano, Ulderico Casolari, che ha in gestione questo impianto sportivo. "In accordo con il gestore – spiegano in una nota congiunta Galli e Casolari – è in programma un intervento sul tetto degli spogliatoi entro fine mese, per risolvere il problema delle infiltrazioni. In seguito verranno ripristinati gli spogliatoi. Ricordiamo inoltre l’intervento appena concluso sulla copertura della palestra del Fornacione, a carico del Comune, per un importo di 7.000 euro, che ha permesso di ripristinare l’impermeabilità della copertura". Per quanto riguarda poi la conclusione dell’intervento sugli spogliatoi di Casona, il primo cittadino ha indicato come scadenza già la fine del 2023".

Marco Pederzoli