"Spopolamento della montagna, non si vedono interventi concreti"

Il 31 dicembre la scure delle cessazioni di attività economiche in Appennino ha continuato a mietere vittime, in particolare piccoli commercianti. Nel modenese ne sono esempio la chiusura dell’unico forno del territorio comunale di Frassinoro e lo storico Bar Centrale a Montese. Ma l’elenco purtroppo non si ferma a poche righe. Questo significa impoverimento e spopolamento dei territori. Problema presente a tutti i livelli amministrativi. Nei mesi scorsi, Unicem Emilia Romagna, l’associazione che rappresenta gli Enti che operano in montagna, ha prodotto un documento per "contrastare lo spopolamento della montagna e stimolarne il rilancio", fatto suo anche da Unicem nazionale, illustrato ai parlamentari dell’Emilia Romagna e inserito nell’ordine del giorno del Consigli comunali che hanno approvato. "Al momento nulla si è ancora mosso", lamenta Giovanni Battista Pasini, presidente Unicem Emilia Romagna e dell’Unione dei Comuni del Frignano, nonché sindaco di Lama Mocogno.

"Gli esercizi che chiudono sono un grave danno per il territorio che perde attrattività anche dal punto di vista turistico. I supermercati e le vendite on line fanno concorrenza sui prezzi e i piccoli negozi non riescono a reggere per gli elevati costi che devono sopportare. Sono cambiate le abitudini anche delle persone e i bar che resistono cercano di tener aperto nelle fasce orarie in cui hanno maggior afflusso di clienti. Abbiamo provato anche a fare dei regolamenti che disciplinassero le chiusure. Il bar svolge anche una funzione sociale come servizio di vicinato e specialmente in montagna è luogo di aggregazione. È troppo importante per un paese avere negozi e bar aperti".

Nel documento di Unicem Emilia Romagna si sottolinea la "necessità di tutelare e valorizzare il tessuto socio-economico dei territori montani, fortemente depauperatosi negli ultimi decenni, mettendo in campo concreti interventi negli ambiti più sensibili e critici, quali servizi, imprese, fisco e qualità territoriale/ambientale. "La Montagna – vi si legge - non può essere considerata marginale e lasciata a un destino di abbandono. In particolare i servizi sanitari in questo periodo stanno evidenziando una grave emergenza determinata dalla mancanza sempre più diffusa dei medici di base. Va mantenuta la presenza dei plessi scolastici e, dopo il lavoro, la condizione essenziale è richiamare nuovi residenti e garantire la disponibilità dei servizi essenziali alla persona, alle famiglie e alle imprese".

Walter Bellisi