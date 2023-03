Sport, aiuti alle famiglie "Il 40% dell’iscrizione viene pagata dal Comune"

di Sofia Berselli

Torna la 13esima edizione di ‘SoSport’, il bando che punta a sostenere l’attività sportiva di ragazzi da sei a 16 anni attraverso contributi erogati alle famiglie con difficoltà economiche, rilanciando così il diritto allo sport come momento di aggregazione e socializzazione. L’iniziativa vanta della collaborazione di Fondazione Modena, Coop Alleanza 3.0 e Bper Banca, che negli anni non si sono mai tirati indietro e hanno continuato a sostenere il progetto.

Dal 2009 ad oggi, sono quasi 6mila i ragazzi che hanno potuto svolgere attività fisica grazie ai contributi che il comune di Modena offre alle famiglie in difficoltà economiche. Hanno avuto accesso al buono 3.955 famiglie, ovvero la stragrande maggioranza dei soggetti che hanno presentato domanda (circa il 97%). In media, ogni anno hanno beneficiato del finanziamento 329 famiglie e 479 giovani, con uno stanziamento di risorse pari a 60.518 euro. Il picco è stato raggiunto nella stagione 2021 – 2022, con 558 famiglie e 774 ragazzi sostenuti, per 93.915 euro erogati. Il calcio detiene il primato come disciplina a cui vengono destinati la maggior parte dei fondi, seguito da nuoto, pallavolo e ginnastica. In misura minore, vengono sostenuti anche altri sport fra cui pallacanestro, atletica leggera, pattinaggio, scherma, hockey, arrampicata, tennis e tanti altri.

"Lo sport – spiega l’assessora comunale allo Sport Grazia Baracchi – deve essere considerato un diritto per tutti i bambini e ragazzi. Grazie a questo bando vogliamo aiutare le famiglie modenesi perchè le difficoltà economiche non devono e non possono rappresentare un ostacolo rispetto alla possibilità dei figli di fare sport". L’attività sportiva "è fondamentale per la crescita – prosegue – ed è un ottimo strumento di aggregazione sociale e promozione di stili di vita sani".

I nuclei familiari interessati possono presentare domanda per la stagione sportiva in corso da lunedì 28 marzo a lunedì 17 aprile. Il bando, le istruzioni e i moduli si trovano online sul sito internet del Comune di Modena, dove è possibile compilare la domanda tramite Spid o con carta d’identità elettronica.

Il contributo, riferito ad ogni singolo ragazzo, è pari al 40% del costo sostenuto per l’iscrizione a corsi collettivi per la pratica di attività sportiva fino ad un importo massimo di 150 euro a ragazzo. Il buono può essere richiesto per una sola disciplina sportiva oppure per più discipline non praticate contemporaneamente. I nuclei familiari che richiedono il contributo devono risiedere nel comune di Modena e avere un Isee pari o inferiore a 12mila euro. Inoltre, per chi necessita assistenza nella compilazione della domanda, sono stati attrezzati diversi punti in cui, previa prenotazione, è possibile ricevere aiuto: Net Garage 2.0, My Net Garage, Net Garage Le Torri, Centro Giovanile Happen, e Sportello Aperto.