Sport, arrivano nuovi contributi per società e famiglie numerose

Sostegno alle realtà che propongono iniziative ricreative e aggregative per i bambini e a quelle che realizzano attività sportive e agonistiche per i cittadini più grandi, ma anche supporto ai minori ucraini accolti a Modena che vorrebbero fare sport e alle famiglie numerose interessate a far praticare una disciplina ai propri figli. Ammontano a oltre 71mila euro i contributi erogati dal Comune nei giorni scorsi nell’ambito delle attività di finanziamento ai soggetti che gestiscono strutture sportivo – ricreative in città e, più in generale, a favore della pratica motoria e sportiva, in particolare quella dei giovani.

"Si tratta di una nuova e duplice iniziativa – afferma l’assessora allo Sport Grazia Baracchi – che rientra nel contesto delle azioni dell’Amministrazione comunale finalizzate a sostenere le associazioni impegnate nella divulgazione dello sport come strumento di aggregazione e di promozione di un corretto e sano stile di vita. Ma anche per quello che rappresenta in termini di socializzazione, inclusione e formazione personale per tutti, dai più piccoli fino agli anziani". Nel frattempo, inoltre, è stato pubblicato il bando di Fondazione di Modena “Energie per lo sport” che, per far fronte alle difficoltà dei gestori degli impianti sportivi, prevede risorse per 560 mila euro su due linee di finanziamento: contributi a fondo perduto a ristoro delle spese energetiche (luce e gas) e contributi a sostegno di servizi di assistenza tecnica funzionali alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico. Le domande devono essere presentate alla Fondazione entro il 2 febbraio. I contributi assegnati nei giorni scorsi dal Comune invece riguardano, in particolare, interventi per 53.300 euro a supporto delle realtà che hanno riscontrato un calo dei ricavi a causa dell’emergenza sanitaria e che negli ultimi mesi hanno dovuto fronteggiare gli aumenti dei costi dell’energia. Inoltre, un ulteriore obiettivo del provvedimento era quello di contribuire alle spese aggiuntive sostenute da alcune società modenesi di nuoto che, a causa della chiusura della vasca da 50 metri delle Dogali, si sono dovute spostare in altri impianti natatori per continuare a sviluppare la propria attività.

Le risorse, provenienti in parte dal residuo del bando dei mesi scorsi rivolto ai soggetti che gestiscono strutture sportivo – ricreative in città realizzate su aree comunali in diritto di superficie o in concessione patrimoniale e che hanno dovuto ridurre l’attività dopo aver subìto gli effetti della pandemia, sono destinate a 15 soggetti.