Sport, cultura e mostre per la Festa della Donna

A Castelfranco, le celebrazioni per l’8 marzo, Festa della donna, proseguiranno fino ad aprile inoltrato. A renderlo noto è il Comune, che informa: "Dal 3 al 9 marzo, le donne di Castelfranco Emilia avranno l’opportunità di partecipare all’Open Week delle associazioni sportive, un’intera settimana di prove gratuite presso le sedi delle associazioni sportive aderenti all’iniziativa…Venerdì 7 marzo, alle 20, presso il Museo Civico Archeologico avrà luogo la conferenza "Donna-Domina, dai costumi ai diritti"…Domenica 9 marzo, alle 12.30, si terrà un pranzo solidale presso la Fattoria di Gaggio, in via Mavora 121. Parte del ricavato sarà devoluto a favore dello Sportello Antiviolenza sulle donne... Giovedì 13 marzo, alle 18, la biblioteca comunale ospiterà la presentazione del libro "Per mille camicette al giorno", di Serena Ballista con illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini…Mercoledì 19 marzo alle 14, nella sala Degli Esposti della biblioteca, si terrà la conferenza "Conoscere la Medicina di genere tra salute, diritto e territorio: istruzioni per l’uso"...Domenica 13 aprile alle18, presso il Teatro Dadà, lo spettacolo teatrale "Gli stereotipi bar-collano". L’assessora alle Pari opportunità della Città di Castelfranco Emilia, Renza Barani, ha commentato: "Questo è un esempio concreto di come le istituzioni possano promuovere una cultura della parità di genere".

m. ped.