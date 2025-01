Sport, divertimento e attività. Inaugura una nuova palestra

La Polisportiva Nazareno ha inaugurato ieri mattina ‘NJoy’, la sua nuova palestra in via Lombardia 36, ricavata dal capannone industriale che era la sede di Nuova Arcam. Da domani sarà la nuova ‘casa’ degli storici corsi di ginnastica e cheerleading, oltre alle nuove discipline come Pilates, Hatha Yoga, Fit Gym, Ginnastica per Adulti e per la Terza Età, corsi baby per scuola materna ed elementari.

"Dopo 33 anni di vita del nostro settore ginnastica, la cui base principale è sempre stata il Palazzetto Enzo Ferrari – ha affermato Maddalena Bigarelli, responsabile dei settori ginnastica e cheersport – ora, con uno spazio tutto nostro, guardiamo al futuro con ancora più entusiasmo".

"I numeri del Cheerleading sono in continua crescita – ha proseguito presidente della Polisportiva Davide Testi – e trovare la location perfetta, soprattutto in termini di altezza, non è stato facile. La ricerca è durata oltre un anno: poi siamo arrivati questo capannone in cui si realizzavano arredi metallici. In due mesi abbiamo completamente trasformato e rivoluzionato questo spazio, così da potere tenere fede ad una promessa e iniziare il nuovo anno in una location tutta nostra e che, in termini numerici, contribuisce ad aumentar il numero di impianti presenti sul territorio sportivo carpigiano. La sinergia con l’Amministrazione comunale, che tramite l’ufficio sport ci ha sempre supportato, è stata forte e decisiva".

"L’abbiamo chiamata ‘NJoy’, dove la N di Nazareno e joy, come la gioia di fare sport e di portare le nostre ragazze a fare attività".

m.s.c.