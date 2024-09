Sport e benessere, giovani al centro

Sabato e domenica 7 e 8 settembre, nell’area dell’ex Mercato, si conclude la terza edizione della Settimana dello Sport e Benessere, organizzata dal Comune di Vignola: i rappresentanti di oltre 20 associazioni sportive, di volontariato ed enti di promozione sportiva saranno a disposizione di bambini, ragazzi e adulti per dare informazioni e consentire di provare gratuitamente le differenti attività e discipline sportive, dalla pallavolo alla pallacanestro, dal calcio alle arti marziali e alla danza, ai percorsi rivolti alla psicomotricità e alla ginnastica dolce, con un’offerta rivolta a tutte le fasce d’età.

Il ricco programma prevede esibizioni e tornei, oltre a un momento dedicato alla premiazione degli atleti da parte dell’Amministrazione, proposti dalle associazioni presenti per i risultati ottenuti e si concluderà con uno spettacolo realizzato dalla neonata A.S.D. Dynamic Dance, con la presenza di campioni di ballo di livello internazionale. Come di consueto anche l’Ausl di Modena, Distretto di Vignola, sarà presente con uno spazio dedicato ad attività per bambini e ragazzi, a cura dei Servizi di Medicina dello Sport e Servizio Dipendenze, del Servizio di Pediatria di Comunità, della Neuropsichiatria infanzia e adolescenza e del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione. Operativo anche uno stand a cura di Ceas Valle del Panaro che proporrà laboratori sul tema della mobilità sostenibile, mentre su viale Mazzini saranno presenti i punti operativi dei Carabinieri, dei Carabinieri Forestali e del Corpo di Polizia locale dell’Unione Terre di Castelli. Non mancheranno i punti di ristoro, direttamente gestiti dalle associazioni partecipanti alla manifestazione, mentre sarà presente per l’intero fine settimana il servizio di assistenza medica, gestito dalla Pubblica Assistenza Vignola. m.ped.