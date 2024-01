Sport e buona tavola con Lama by Night

E’ alle porte il primo weekend che profuma d’inverno alle Piane di Mocogno. Con le nevicate dei giorni scorsi, sabato apriranno ufficialmente le piste da discesa, da bob e da fondo del ‘Centro fondo Piana Amorotti’, con un’offerta che sarà dunque rivolta a tutta la famiglia. Domenica, inoltre, alle Piane andrà in scena un evento organizzato da ‘Lama by Night’, un gruppo formato da alcuni giovani con l’intento di mantenere vivo il territorio. A partire dalle 12, apriranno gli stand gastronomici con cibo tipico (a cura dello ‘Sci club Olimpic Lama’), il bar e andranno in scena le prime partite di ‘Snow volley’, un curioso torneo di pallavolo in tuta da sci.