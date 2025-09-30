Sport e comunicazione, il Festival alla Fratellanza

Si è tenuta ieri mattina presso la sala di rappresentanza del Municipio in piazza Grande, la conferenza stampa di presentazione di "Modena SPORTalk", Festival della comunicazione sportiva che si svolgerà venerdì prossimo 3 ottobre presso il Centro Sportivo La Fratellanza 1874 di via Piazza. Presenti l’Assessore allo Sport e Cultura Andrea Bortolamasi, il fondatore di parlandodisport.it e Ad Mayora Comunicazione Gian Paolo Maini, il responsabile digital di entrambe le realtà Alessio Molinari Bucarelli, il presidente della Fratellanza 1874 Maurizio Borsari e il co-fondatore e direttore marketing di SPOT Italia Roberto Rizzo.

Modena SPORTalk sarà un evento unico, dove giornalisti, talent, creator e professionisti del settore si incontreranno per raccontare lo sport di oggi e di domani. Venerdì si comincerà con il primo incontro, dalle 10 alle 12.30 "Dal marketing ai social media, dalla comunicazione globale ai creator, sino al giornalismo di oggi", ospiti Veronica Ghedini, Marketing strategist di Virtus Basket Bologna; Paolo Giovannini, Founder Nazionale Creators e Sport Communication, precedentemente presso Imoco Conegliano Volley, SPAL, Venezia FC; Pierdamiano Tomagra, Digital Manager Lega Calcio Serie A; Nicolas Cariglia e Samuele Mandarò, creator e podcaster per Gazzetta dello Sport.

Si proseguirà poi dalle 18 alle 19 con "La comunicazione dei campioni, in campo e fuori". Federica Lodi, conduttrice di Sky Sport, intervisterà Billy Costacurta e Francesca Piccinini. Ultimo appuntamento dalle ore 20.30 in poi con "Fuoriclasse del racconto sportivo": ospiti speciali la punta di diamante di Radio Rai Francesco Repice, Nicola Roggero di Sky Sport e il re dello storytelling italiano Federico Buffa.

Gian Paolo Maini, fondatore di parlandodisport.it e Ad Mayora Comunicazione: "Organizzare la prima edizione di un festival è una grande sfida che abbiamo deciso di affrontare. Con Modena SPORTalk abbiamo cercato di proporre qualcosa di importante e interessante per la città di Modena, per gli appassionati di sport e per chi ama il racconto dello sport."

Andrea Bortolamasi, assessore allo sport e cultura del Comune di Modena: "Il progetto di SPORTalk porta grandi nomi e grandi voci del giornalismo, della comunicazione, a confrontarsi sullo sport e su come raccontarlo."

Maurizio Borsari, presidente della Fratellanza 1874: "Siamo molto contenti di ospitare questo evento. La Fratellanza non è soltanto un luogo dove si pratica sport, ma vuole essere e sta diventando sempre più anche un luogo in cui viene raccontato."