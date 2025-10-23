Sport e cultura. Aiuti alle famiglie con figli disabili

Sono state previste nuove risorse a sostegno delle famiglie con figli con disabilità. Dal 1° ottobre è infatti aperto il bando ‘Includendo s’impara’, che assegna contributi a copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi e per la frequenza di corsi musicali, di cultura e tempo libero, per giovani di età compresa tra i 3 e i 19 anni, con disabilità certificata e residenti a Campogalliano.

Alle famiglie aventi diritto verrà riconosciuto l’intero costo sostenuto per l’iscrizione ad attività che si svolgono nella stagione sportiva 2025/26 e per corsi musicali, culturali e tempo libero, organizzati nell’anno accademico 2025/26. Ad ogni nucleo familiare è richiesto di presentare una sola domanda di contributo complessiva per tutti i figli del nucleo familiare stesso, per i quali si intende ottenere l’erogazione del contributo.

Per accedere ai contributi, le famiglie dovranno presentare la domanda entro le 13 del 15 dicembre, esclusivamente utilizzando il modulo on line, presente sul sito dell’Unione Terre d’Argine (consultabile anche tramite il sito istituzionale del Comune di Campogalliano) con accesso tramite credenziali SPID.

L’iniziativa beneficia del sostegno di Fondazione di Modena, che mediante il bando ‘Personae’ ha messo a disposizione la somma di 20mila euro, cui l’Amministrazione ha aggiunto altri 8mila euro.