Sport e festa nella nuova struttura: "Il Sasso Basket compie 20 anni"

Sabato prossimo, a partire dalle 10.30, la Polisportiva Castelfranco Emilia, in collaborazione con la Federazione italiana tennis e padel, organizza un’esibizione della scuola di tennis all’interno della nuova struttura coperta di via Andrea Costa, che ospita due campi in erba sintetica che dal fine settimana saranno a disposizione di tutta la cittadinanza, su prenotazione. Ai partecipanti all’evento verrà consegnata la maglietta ufficiale in omaggio. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale, che precisa: "La copertura del tennis è stata realizzata con un telone ventilato in doppia membrana, in grado di garantire diversi vantaggi: dalla riduzione del fenomeno "condensa" e dei consumi per il riscaldamento nei mesi invernali, a una minore trasmittanza di calore all’interno della copertura in quelli estivi. Questa soluzione permette inoltre di far filtrare la luce naturale, per poter sfruttare al massimo le ore diurne con un’illuminazione costante, eliminando al contempo il fastidioso fenomeno dell’abbagliamento durante il gioco". Nel pomeriggio, a partire dalle 18.30, si replicherà a Manzolino, al campo Playground di via Nazario Sauro, per festeggiare il ventennale della squadra Sasso Basket Castelfranco. Si tratta della prima iniziativa pubblica ospitata dal nuovo campo.

m.ped.