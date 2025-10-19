Sport e inclusione . I ’Panathlon Games’ sui campi di Saliceta

Calcio e volley i protagonisti delle iniziative patrocinate dal Panathlon Club Modena in occasione della Settimana Europea dello Sport #BeActive, promossa dall’Unione Europea. Nei giorni scorsi, alla presenza del vicepresidente del Panathlon modenese Gianfranco Giovanardi, sui campi del Circolo Saliceta di Modena si è infatti svolta una nuova edizione dei ’Panathlon Games’, composti da due tornei giovanili, in collaborazione con Modena FC e Canarini 1912, la società che si occupa della scuola calcio del vivaio gialloblu. Il primo, riservato ai bambini nati nel 2019, ha visto protagoniste, oltre alla squadra di casa, Atletic Cdr Mutina, Corlo e Sanfa, mentre in occasione del secondo, dedicato ai 2018, in campo sono andate oltre a due squadre dei padroni di casa del Modena, Solierese, One Academy e due squadre del Corlo.

Al parco Novi Sad si sono invece tenute due iniziative targate Scuola di Pallavolo Anderlini: ’Workout & Yoga’, e ’A scuola di pallavolo – 40 anni insieme’, quest’ultimo un pomeriggio di festa, sport e condivisione che ha coinvolto centinaia di persone tra atleti, famiglie, tecnici, istituzioni e cittadini, per ripercorrere la storia di un progetto cresciuto fino a diventare un punto di riferimento nazionale per lo sport giovanile. A seguire il Trofeo Nannini, dedicato alla categorie Under 14, Under 16 e Under 18 femminile, Under 15, Under 17 e Under 19 maschili.

"Per questa collaborazione non posso che ringraziare di cuore due società straordinarie – commenta Maria Carafoli, presidente del Panathlon Club Modena – capaci di distinguersi non solo per i risultati sul campo, ma anche per la capacità di creare una vera cultura dello sport fatta di valori come inclusione e fair play, gli stessi che promuoviamo con tutte le nostre iniziative".

Nei giorni scorsi inoltre quasi 180 giocatori, di cui più della metà delle categorie giovanili, hanno salutato il ritorno del Panathlon Club Modena sui campi del Modena Golf & Country Club. Ospite del direttore e socio Panathlon Davide Colombarini, la giornata è stata dedicata soprattutto ai campioni di domani, con le finali del Circuito ’Saranno famosi’, gara per Under14, del circuito ’Teodoro Soldati’, gara per Under18, del 1° Trofeo Under10 maschile e Under12 femminile Zona 4 (Emilia Romagna e Marche), oltre al Trofeo Panathlon, che ha visto in gara ben 80 golfisti. Al termine di una splendida giornata di gare, le premiazioni, alla presenza del vicepresidente del Panathlon modenese Gianfranco Giovanardi, del segretario Emilio Annovi, che hanno portato i saluti della presidente Maria Carafoli, oltre ai ringraziamenti a Bper Banca, anche quest’anno a fianco della manifestazione.