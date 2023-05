Sport e inclusione per 3200 alunni

Edizione da record la 16ª di ‘Muoviti Muoviti’, il progetto di Csi e Uisp finalizzato a promuovere, in sinergia con la Consulta Sport del Comune di Carpi, l’attività ludico motoria, durante le ore di frequenza scolastica, tra i bambini dai 5 ai 10 anni delle scuole d’infanzia e primarie dei territori di Carpi, Soliera e Novi. Sabato 13 maggio (dalle 9 alle 12 alla pista di atletica di Carpi) è prevista la tradizionale festa conclusiva dell’iniziativa che quest’anno ha coinvolto 15 scuole elementari (con il ritorno della primaria Battisti di Rovereto) e 23 materne tra i tre comuni, con una serie di novità. Innanzitutto, nell’anno scolastico 20222023, il progetto, che intende valorizzare il concetto di sport quale diritto per tutti, promuovendo anche l’integrazione dei ragazzi con disabilità, è stato allargato a tutte le classi quarte, con oltre 3.200 bambini coinvolti in totale. Inoltre si sono potute riprendere le attività in piscina e si è potenziato il progetto ‘Muoviti Muoviti Special’ attraverso nuove modalità. L’estensione del progetto a tutte le classi quarte si deve anche al fatto che le attività di educazione fisica sono state ufficialmente inserite nel programma annuale delle quinte: ‘Muoviti Muoviti’ era infatti scaturito da questa iniziale carenza.

Conquistata l’ora di educazione fisica per i più grandi, ‘Muoviti Muoviti’ ha potuto concentrarsi sulle classi precedenti. I 23 istruttori e i 2 coordinatori (Davide Pavesi e Luca Bracci) qualificati, hanno proposto attività ludica attraverso giochi vari e percorsi misti, ponendo particolare attenzione alle problematiche dell’integrazione (compresa quella dei bambini di origine straniera) e del disagio, sia esso fisico, psicologico o sociale.

Per quanto riguarda ‘Muoviti Muoviti Special’, la parte relativa a disabilità e inclusione, si sono svolte 250 ore di attività in 18 scuole tra elementari e materne di Carpi, coinvolgendo circa 90 bambini con disabilità. Il modello scelto è stato quello di attività in piccoli gruppi misti, in cui far interagire ragazzi con disabilità e non, seguiti dalla psicomotricista Elisabetta Romagnoli. m.s.c.