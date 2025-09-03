Sport e inclusività, al via la prima festa

Nasce a Sassuolo la Festa dello Sport. La prima edizione della rassegna che coinvolge cinquanta realtà associazionistiche locali (tra Sportive e di Promozione Sociale) avrà luogo sabato 6 settembre dalle 10 alle 18 al polo scolastico. Obiettivo della Festa, fortemente voluta dall’Amministrazione in concorso con i vari uffici comunali, la Consulta Giovani e il Servizio Civile Universale (autore della locandina dell’evento), è conoscere e sperimentare le varie discipline sportive, anche quelle meno note, e contemporaneamente contrastare il fenomeno dell’abbandono sportivo in età precoce e il bullismo con promozioni ed agevolazioni per le famiglie.

"La neonata Festa dello Sport - commenta la vicesindaca Serena Lenzotti - accende un riflettore anche e soprattutto sulle disabilità e su come le discipline sportive possano rappresentare un aiuto fondamentale per chi quotidianamente affronta problemi, fisici o cognitivi. Nel corso della giornata, pertanto, si svolgeranno due momenti importanti, di volley e di basket, in cui ragazzi con disabilità cognitive si esibiranno in tornei le cui squadre saranno formate non in base all’età, ma in base alle loro abilità, per uno sport sempre più inclusivo e capace di inserire i ragazzi in una dinamica di comunità. È un obiettivo che ci eravamo prefissati sin dalla campagna elettorale".

Per i partecipanti ci sarà la possibilità sia di godersi le diverse esibizioni, sia di praticarle attivamente. Alle 12:30, poi, ci sarà un momento di consegna delle borse di studio da parte del Comune e in seguito l’assegnazione dei contributi economici raccolti dal Sasól Club per le famiglie sassolesi in difficoltà. All’interno del programma non mancano partite e triangolari, così come l’appuntamento della finale del Memorial Nardino Previdi categoria pulcini sul terreno del campo di atletica adiacente.

Tra le maggiori associazioni coinvolte figurano: l’Armonia Art Academy (danza aerea), la Delta Atletica Sassuolo, il Sassuolo Calcio femminile, la Società Sportiva Sanmichelese e l’Eagles Virtus Ancora, il Volley Sassuolo e il Volley Sanmichelese, il Nuoto Club Sassuolo, il progetto rivolto a ragazzi con disabilità Bella Mossa Distretto Ceramico, Dancin’ Perfect (hip hop), Sassuolo Skating (pattinaggio), Kinetika (pilates), Scherma Sassuolo, Pallacanestro Sassuolo, Boxe Academy Sassuolo, Il Melograno e Il Tulipano (Organizzazioni di Volontariato). In caso di maltempo, la Festa dello Sport si terrà all’interno delle palestre dislocate del polo scolastico sassolese.

Gabriele Arcuri