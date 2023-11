Sport e socialità a un passo da casa. Riecco le Camminate di Quartiere

È stata presentata a palazzo Comunale l’edizione 44 delle Camminate di Quartiere. L’iniziativa, fra le pochissime di questo genere in Italia e la più longeva, consente dal 1977 ai cittadini di riappropriarsi della città, percorrendo i quartieri di passo o di corsa. L’iniziativa, dopo la sospensione causa Covid, torna in quattro appuntamenti nel mese di dicembre, grazie al volontariato delle polisportive del Coordinamento podistico, il supporto dell’assessorato allo Sport ed al rinnovato sostegno di Conad Nord ovest. "Si tratta di una manifestazione storica – ha commentato l’assessora Baracchi – e il grande impegno messo in campo in maniera sinergica per farla rinascere assume ancor più valore. Le Camminate di Quartiere potranno continuare a coinvolgere i cittadini con l’obiettivo di favorire l’attività motoria ed i sani stili di vita, confermando il piacere di stare insieme camminando oppure correndo. Sarà possibile vivere la città con ritmi diversi da quelli quotidiani, offrendo anche l’opportunità di scoprire percorsi". Tiziana Giurati ha confermato l’impegno ormai ultradecennale di Conad a favore dello sport di base. Dopo una breve introduzione a cura di Maurizio Pivetti (Coordinamento) gli organizzatori (Mauro Del Carlo della Pol. Union 81; Stefano Rossi del Pentathlon Modena; Gabriele Carletti della Pol.Cognentese; Mauro Monelli della Pol. Modena Est) hanno presentato i percorsi, che hanno lo scopo di far conoscere la città, le frazioni ed i parchi modenesi. La prima delle quattro Camminate è in programma domenica 3 dicembre a Portile, nel Quartiere 3 - Buon Pastore, Sant’Agnese e S.Damaso, con partenza e arrivo in via Tincani e Martelli 140; organizza Pol. Union 81. Due i percorsi disponibili, da 3,6 e 10,6 chilometri. Si continua la domenica successiva, il 10, nel Quartiere 1 - Centro storico: partenza in v. Marconi 50 e arrivo in v. Nicoli 162; organizzano Pentathlon Modena e Pol.Virtus. Due percorsi di 4,8 e 9,5 chilometri. Domenica 17 si va a Cognento, Quartiere 4 - San Faustino, Madonnina Quattro Ville: partenza e arrivo sono in via Tonini 5; organizza la Pol.Cognentese (due percorsi da 6,4 e 12,6 chilometri). Le Camminate si concluderanno domenica 31 nel Quartiere 2 - Crocetta, San Lazzaro, Modena est: partenza e arrivo in viale Indipendenza 25, negli spazi della Pol.Modena est che organizza (tre percorsi da 3,5, 6,5 e 10,5 chilometri). Una bella occasione per gli auguri. Le Camminate di Quartiere, ludico-motorie prenderanno tutte il via alle 9,30 e sono a partecipazione gratuita. Iscrizione alla mattina di ogni corsa; per ognuno all’arrivo vi sarà un premio di partecipazione. Info 059 2032712 e 059 2032715 e mail servizi.sportivi@comune.modena.it - comitato.podistico.mo@gmail.com.

Giuliano Macchitelli